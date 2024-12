Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1275) Erinnerung - Herrmann unterstützt Benefiz-Aktion und greift zur Spendendose am Nürnberger Christkindlesmarkt (17.12.2024 PM M107a/2024)

Nürnberg (ots)

Aktion "Sternstunden" für notleidende Kinder - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann unterstützt Benefiz-Aktion und greift zur Spendendose am Nürnberger Christkindlesmarkt: Hilfe für Kinder in Not ein großes Herzensanliegen - Erinnerung an den Terminhinweis

Das Innenministerium erinnert an folgenden Termin:

Seit 1993 hilft die Aktion 'Sternstunden' des Bayerischen Rundfunks behinderten und in Not geratenen Kindern. Mehr als 400 Millionen Euro kamen bereits rund 4.000 Kinderhilfsprojekten zugute. Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist die Hilfe für notleidende Kinder ein großes Herzensanliegen. Daher unterstützt er seit vielen Jahren auch die traditionelle Spendenaktion des Sternstunden-Stands beim Krippenhof des Nürnberger Christkindlesmarkts. Dort verteilen zahlreiche Helfer und Paten gegen Spenden selbstgestaltete Sterne.

Der bayerische Innenminister wird am

Mittwoch, den 18. Dezember 2024,

von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt (Stand 82)

als Sternstundenpate selbst zur Spendendose greifen und Sterne für einen guten Zweck verteilen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

