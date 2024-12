Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1272) Werkzeuge bei mehreren Einbrüchen in Fürth entwendet - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (12.12.2024) und Freitagmorgen (13.12.2024) mehrere Container auf einer Baustelle sowie eine Garage in Fürth-Unterfarrnbach auf und entwendeten daraus Werkzeug und ein Fahrrad. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag und 06:30 Uhr am Freitag verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu mehreren auf einer Baustelle in der Flugplatzstraße abgestellten Containern und brachen in ein Auto ein. Aus den Innenräumen der Container entwendeten sie hochwertige Werkzeuge im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Im ähnlichen Tatzeitraum öffneten Unbekannte mit Gewalt ein Garagentor an einem Rohbau in der Vacher Straße und entwendeten verschiedene Werkzeuge, Akkus und ein Fahrrad im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell