POL-MFR: (1269) 63-jährige Dorit G. vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Zirndorf (ots) - Am Sonntagvormittag (15.12.2024) brach in einer Wohnung in Großhabersdorf (Lkrs. Fürth) aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Zwei Personen zogen sich hierbei Verletzungen zu. Gegen 11:00 Uhr nahm ein Anwohner der Rothenburger Straße Rauchgeruch wahr und bemerkte Rauchentwicklung in einem benachbarten Mehrfamilienhaus. Da sich in der ...

