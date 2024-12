POL-MFR: (1273) Pkw-Aufbrecher festgenommen

Fürth (ots) - Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (12.12.2024) und Freitagmorgen (13.12.2024) mehrere Container auf einer Baustelle sowie eine Garage in Fürth-Unterfarrnbach auf und entwendeten daraus Werkzeug und ein Fahrrad. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag und 06:30 Uhr am Freitag verschafften sich ...

