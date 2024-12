POL-MFR: (1274) Mann mit Messer bedroht - Festnahme eines Tatverdächtigen

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (14.12.2024) brachen zwei Männer einen Pkw in der Nürnberger Innenstadt auf. Der Halter des Fahrzeugs kam währenddessen hinzu und hielt die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streife fest. Gegen 04:00 Uhr verschafften sich die beiden Männer auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem in der Engelhardsgasse geparkten Pkw (Audi) und durchsuchten dieses nach etwaigen ...

