Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressmeldung der PI Diepholz vom 22.06.2025

Diepholz (ots)

1. Verkehrsunfall nach vorangegangenen Streitigkeiten Am Samstagmittag, gg. 12:40 h, kam es Weyhe auf der Südumgehung Dreye zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die Fahrer, zwei Männer im Alter von 40 und 32 Jahren aus Weyhe, waren im Vorfeld aufgrund ein Verkehrssituation verbal aneinandergeraten. Beide fuhren schließlich hintereinander her. Der 40-jährige wollte dann den 32-jährigen überholen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Pkw. Über den genauen Unfallhergang gab es von den beiden Männern sehr unterschiedliche Darstellungen. Dies muß nun durch Ermittlungen aufgeklärt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

2. Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden Am Samstagnachmittag kam es in Weyhe-Lahausen in der Straße Am Meyerkamp zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw der Marke BMW. Ein 25-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr mit seinem 5er BMW die Straße Am Meyerkamp. Vermutlich aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten 3er BMW eines 25-jährigen Weyhers. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Schaden von über 17.000,-EUR

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

