Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baucontainer

Dornheim (ots)

In der Zeit vom 11.04.2025 bis 12.04.2025 brachen bisher unbekannte Täter einen Baucontainer, welcher in der Straße Am Angertor in Dornheim steht, auf und entwendeten hieraus ein Straßenschild. Der oder die Täter entfernen sich im Anschluss in Richtung Ortsmitte. Der Sachschaden am Baucontainer beträgt ca. 200,- Euro. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Straßenschild auf einem Fußweg im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0094009/2025 entgegengenommen. (dl)

