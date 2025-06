Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Diepholz - Neue Termine 3000 Schritte Tour ---

Diepholz (ots)

Am Dienstag, 01. Juli 2025, findet in Diepholz wieder die beliebte "3000 Schritte Tour" statt. Die Tour bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine tolle Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zu bewegen, frische Luft zu tanken und die Umgebung zu erkunden. Der Treffpunkt ist um 16 Uhr am Rathaus Diepholz. Die Teilnahme ist kostenfrei und für alle Altersgruppen geeignet. Interessierte können sich telefonisch unter 05441/9090 oder per E-Mail an buergerservice@stadt-diepholz.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um frühzeitige Anmeldung gebeten. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer und laden herzlich ein, gemeinsam aktiv zu sein. Weitere mögliche Termine sind: 05.08.2025,02.09.2025 und 07.10.2025

