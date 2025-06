Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Pedelec-Fahrer verletzt - Syke, Kennzeichen eines Unfallflüchtigen gemerkt ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstagabend gegen 19.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Mollerstraße verletzt worden. Ein 34-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw den Kreisverkehr in Richtung Mollerstraße verlassen, übersah dabei aber den kreuzenden Pedelec-Fahrer, der Richtung Flöthestraße unterwegs war und beide kollidierten. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Syke - Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag gegen 15.35 Uhr musste eine 38-jährige Fahrerin in der Lindhofstraße einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und ist dabei gegen einen Betonpoller gefahren. Die 38-Jährige befuhr die Lindhofstraße in Richtung Hohe Straße. Am Fußgängerüberweg musste sie einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und prallte dadurch gegen den Betonpoller. Am Pkw der 38-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Der entgegenkommende Pkw fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Das Kennzeichen des Geflüchteten konnte abgelesen werden. Die Polizei wird jetzt im Rahmen der Ermittlungen den Halter aufsuchen und ihm die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekanntgeben.

