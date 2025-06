Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Anlagebetrug mit KI-Versprechen: Polizei warnt vor professionellen Betrugsmaschen im Internet ---

Diepholz (ots)

Die Polizeiinspektion Diepholz warnt eindringlich vor einer aktuellen Welle von Anlagebetrügereien im Internet, bei denen Täter gezielt mit Versprechen schneller Gewinne durch künstliche Intelligenz (KI) oder andere moderne Technologien werben. In den letzten Wochen kam es im Landkreis Diepholz wiederholt zu vollendeten Betrugstaten, bei denen Geschädigte um hohe fünfstellige Eurobeträge gebracht wurden.

Der Erstkontakt erfolgt häufig über Werbeanzeigen in sozialen Medien, über WhatsApp-Nachrichten, Google-Werbung oder über gefälschte Promi-Interviews. Den Betroffenen wird dabei der Eindruck vermittelt, in eine seriöse Plattform oder Technologie zu investieren - oft mit dem Schlagwort "KI" oder "automatisiertes Trading". In Wahrheit handelt es sich um professionell betriebene Betrugsplattformen, die von international agierenden Tätergruppierungen gesteuert werden. Dabei werden auch Identitäten real existierender und seriöser Firmen oder Behör-den missbraucht, um den Eindruck von Seriosität zu erwecken. E-Mail-Adressen, Webseiten oder sogar Handelsregistereinträge werden manipuliert oder gefälscht.

Typische Warnzeichen:

>Kontaktaufnahme über unseriös wirkende Werbeanzeigen oder Messenger-Dienste >Versprechen von hohen Renditen in kurzer Zeit >Aufforderung zur Kontaktaufnahme über Telegram, WhatsApp oder ausländische Telefonnummern >Plattformen ohne Impressum oder gesetzlich erforderliche Zulassung >Druck, immer wieder neues Geld zu investieren

Die Täter arbeiten oft mit gefälschten Handelsoberflächen und simulierten Gewinnentwicklungen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Sobald das Opfer eine Auszahlung verlangt oder skeptisch wird, bricht der Kontakt ab - das Geld ist dann meist verloren.

Die Polizei rät:

>Lassen Sie sich nicht von Versprechen schneller Gewinne täuschen >Überprüfen Sie Angebote kritisch - auch durch Rücksprache mit Ihrer Hausbank oder Polizei >Seien Sie misstrauisch, wenn Sie zur Kommunikation über Messenger-Dienste gedrängt werden >Investieren Sie niemals Geld auf Basis eines Erstkontakts im Internet

Aktuelle Informationen zu Betrugsphänomenen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-praevention.de

Bei Verdachtsfällen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Polizeidienststelle oder stellen Sie eine Anzeige über das Online-Portal der Polizei Ihres Bundeslandes.

