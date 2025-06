Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Küchenstudio - Weyhe, Pkw landet im Graben ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der letzten Woche sind Unbekannte in eine Lagerhalle eines Küchenstudios in der Bassumer Straße eingebrochen. Der oder die Täter brachen gewaltsam das Tor zur Lagerhalle auf. In der Halle wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Die Diebe entwendeten Elektrogeräte, Spülbecken und Armaturen im Wert von ca. 40000 Euro. Da sie für den Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzt haben müssen, bittet die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, um Hinweise.

Weyhe - Pkw landet im Graben

Am Sonntagabend geriet ein 43-jähriger Fahrer mit seinem Pkw auf dem Schotterparkplatz Alte Weser in Dreye in einen Graben. Vermutlich war der 43-Jährige beim Rangieren auf dem Parkplatz zu weit in den Seitenraum geraten und dann im Graben gelandet. Der Fahrer blieb unverletzt, stand aber erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab 2,7 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Um die Bergung des Pkw aus dem Graben wollte sich der 43-Jährge selbst kümmern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell