Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0384 - Polizei sucht nach Unfallzeugen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (28.02.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun nach der Verursacherin, aber auch einem wichtigen Zeugen. Gegen 12.00 war ein Peugeot in der Königsberger Straße unterwegs und hielt auf Höhe der Hausnummer 121 kurzzeitig an. Eine Autofahrerin fuhr am Peugeot vorbei und touchierte ihn über die komplette Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Eine bislang unbekannte Person beobachtete den Vorfall und verließ den Unfallort noch vor Eintreffen der Polizeistreife. Diese Person sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden. Die Polizei ermittelt indes wegen Unfallflucht.

