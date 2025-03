Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0382 - Polizei stoppt manipuliertes Pedelec

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (28.02.2025) war ein 29-Jähriger mit einem mutmaßlich manipulierten Pedelec unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 08.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pedelec (sog. E-Bike) auf, als dieses mit deutlich mehr als 30 km/h in der Pilgerhausstraße fuhr. Der 29-jährige Fahrer trat dabei kaum in die Pedale. Dieses physikalische Phänomen wollten die Beamten genauer erforschen. Der Mann ignorierte zunächst die Aufforderung, anzuhalten, und fuhr weiter. Schließlich versteckte er sich hinter einem geparkten Auto. Auch dies entging den Beamten nicht und sie kontrollierten schließlich den Fahrer. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 29-Jährige das Pedelec technisch manipulierte und somit die Geschwindigkeit deutlich erhöhte. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Zudem bestand kein ausreichender Versicherungsschutz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell