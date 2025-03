Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0381 - Polizei ermittelt nach flüchtigem Motorradfahrer

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Freitag (28.02.2025) flüchtete ein Motorradfahrer vor der Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 20.15 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Bürgermeister-Ulrich-Straße ein Motorradfahrer auf und wollte den Fahrer zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer beschleunigte allerdings und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Dabei fuhr er unter anderem auf Gehwegen und zwischen Straßenpollern. Der Fahrer war zwischen 20 bis 30 Jahre alt und komplett schwarz bekleidet. Bei dessen Motorrad handelte es sich um einen sog. Supersportler bzw. Sporttourer in dunkelrot, offensichtlich mit Rennreifen oder auffällig abgefahrenen Reifen. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, wurde das Kennzeichen des Motorrads (A-C mit drei Zahlen) bereits im April 2024 in Königsbrunn gestohlen. Hinweise auf das gesuchte Motorrad bzw. den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell