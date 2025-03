Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0380 - Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Notfallsanitäter

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitagnachmittag (28.02.2025) ging ein 63-Jähriger erst auf Notfallsanitäter und anschließend auf Polizeibeamte los. Gegen 15.45 Uhr sollte der 63-Jährige wegen scheinbarer gesundheitlicher Probleme in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Fahrt wurde der Mann aggressiv. Er beleidigte und schlug letztendlich auch die Notfallsanitäter. Auf Grund seines Verhaltens hielt der Rettungswagen in der Rosenaustraße an und verwies den Mann aus dem Rettungswagen. Die Polizei wurde alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden auch sie vom aggressiven 63-Jährigen massiv beleidigt. Ganz offensichtlich war er erheblich alkoholisiert und kein Fall für das Krankenhaus. Weil die Identität des Mannes nicht vor Ort geklärt werden konnte, musste er die Beamten zur Inspektion begleiten. Gegen den Mann wird wegen des tätlichen Angriffs auf die Notfallsanitäter, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

