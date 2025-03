POL Schwaben Nord: 0383 - Polizei löscht Papiercontainer

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Innenstadt - Am Samstag (01.03.2025) brannte eine Mülltonne. Es entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 0.30 Uhr wurde die Polizei in die Konrad-Adenauer-Allee gerufen. Im Hinterhof der Hausnummer 61 stand ein größerer Papiercontainer in Vollbrand. Die Beamten konnten mit Feuerlöschern die Flammen eindämmen. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand vollständig, der Container brannte komplett ab. Die Hitze beschädigte zudem die dortige Hausfassade. Die genaue Schadenshöhe muss noch geklärt werden, dürfte aber erheblich sein. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

