POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.06.2025

Verkehrsunfall in Bruchhausen-Vilsen - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntag, den 29.06.2025, gegen 00:35 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Kradfahrer unter Alkoholeinfluss. Der 18-jähriger Fahrer eines Krades befährt die Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen. Er kommt, vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit und einer erheblichen Alkoholisierung, alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Er trägt während der Fahrt keinen Helm. Aufgrund seiner Verletzungen wird er in ein Krankenhaus verbracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutentnahme wird durchgeführt. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte ebenfalls festgestellt werden, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und dass das Krad nicht zugelassen ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

In der vergangenen Woche, vom 23.06. bis zum 28.06., ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Stuhr-Brinkum gekommen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe (042180660) zu melden.

Moordeich - Alkohol am Steuer

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei Weyhe am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:35 Uhr, einen Fahrzeugführer mit, der mit seiner Fahrweise im Ortsgebiet Moordeich auffiel. Bei einer anschließenden Kontrolle der Polizei stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Zudem besaß der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis und das Auto verfügte nicht über eine Haftpflichtversicherung. Fahrzeugführer und -halter erwarten nunmehr mehrere Ermittlungsverfahren.

Dickel - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Donnerstag 21.00 Uhr bis Freitag 03.00 Uhr zapften unbekannte Täter ca. 300 Liter Diesel aus einem Diesel-Aggregat für die Pumpe einer Bewässerungsanlage ab. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz (05441/971-0) zu melden.

