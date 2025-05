Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Kita

Beberstedt (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen zerstörten unbekannte Täter in einem Zeitraum von Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, die Fensterscheibe einer Kita in der Unterdorf Straße. Die Täter gelangten in ein Büro und entwendeten dort mehrere hundert Euro Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0116873

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell