LPI-NDH: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Eine Person verletzt

Sondershausen (ots) - Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde haben Unbekannte in der Oberspierstraße auf der Länge von etwa vier Metern den Putz einer Hausfassade beschädigt. Zudem wurde diese in dem Maßen 30 cm x 20 cm verunglimpfend beschmiert. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nach Hinweisen von Zeugen. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen ...

mehr