POL-OG: Bietigheim - In Brand geraten

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Gebäudebrand in Bietigheim. Gegen 00:20 Uhr teilten Anwohner über den Notruf Flammen aus einer Lagerhalle in der Rheinstraße mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich diese bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf angrenzende Wohngebäude zu verhindern. Die Halle war nicht mehr zu retten und brannte aus. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen 300.000 Euro betragen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

