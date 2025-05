Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 46-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte nahmen am Samstagabend einen 46-jährigen Georgier fest, nachdem er zuvor in der Nacht auf Samstag einem 27-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen haben soll.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen der Tatverdächtige und der spätere Geschädigte gemeinsam mit weiteren Personen den Abend in einer Wohnung in Grünwinkel verbracht haben. Aus bislang noch ungeklärter Ursache entwickelte sich gegen 02:10 Uhr ein handfester Streit zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der 46-Jährige mindestens einmal mit einem spitzen Gegenstand auf seinen 27-jährigen Kontrahenten eingestochen haben soll. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige, der bei dem Angriff glücklicherweise nur leichte Verletzungen im Halsbereich erlitt, wurde von einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnten Einsatzkräfte den 46-jährigen Tatverdächtigen am Samstagabend gegen 20:00 Uhr an seiner Wohnanschrift antreffen und widerstandslos festnehmen. Der Beschuldigte wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter des zuständigen Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Fabian Schür, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

