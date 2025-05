Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollerfahrer erliegt nach Verkehrsunfall im Krankenhaus seinen Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Pkw am Samstagnachmittag auf der Durlacher Allee wurde ein 56-Jähriger schwer verletzt und starb am Sonntag an den Folgen.

Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe zufolge fuhr der 56-Jährige mit seinem Roller auf der Durlacher Allee von Durlach kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz vor der Überleitung der Autobahn 5 wechselte er offensichtlich den Fahrstreifen nach rechts und touchiert hierbei einen in gleicher Richtung fahrenden VW eines 25-Jährigen an der linken Fahrzeugseite. Aufgrund der Kollision stürzte der Rollerfahrer auf die Fahrbahn. Der Schwerverletzte wurde in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie nachträglich bekannt wurde, erlag der 56-Jährige am Sonntag in einer Klinik seinen inneren Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste eine Nassreinigung durchgeführt werden.

