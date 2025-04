POL-WAF: Kreis Warendorf. Ausfall der Sprechstunden des Bezirksdienstes im Bereich der Wache Ahlen

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitag (25.04.2025) in der Zeit zwischen 10.00 und 10.20 Uhr einen geparkten schwarzen Audi Q5 auf dem Parkplatz eines Discounters an der Rottmannstraße in Ahlen beschädigt. Der Pkw stand vorwärts eingeparkt in einer Parkbucht und wurde am Stoßfänger hinten rechts angefahren. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

