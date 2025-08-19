Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann wird Opfer eines Raubüberfalls

Lübbecke (ots)

(TB) In der Lübbecker Innenstadt wurde in den Morgenstunden des Samstags ein Lübbecker das Opfer eines Raubüberfalls.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ging der 33-Jährige gegen 01:40 Uhr entlang der Kapitelstraße. Hier erhielt er zunächst unvermittelt einen Schlag auf den Hinterkopf. Anschließend nahm er zwei Männer im Alter von circa 30 Jahren wahr, die ihm zudem Schläge ins Gesicht zufügten. Hierdurch erlitt er mindestens eine Platzwunde. Anschließend entwendeten die beiden Täter ihrem Opfer die Geldbörse samt Papieren und Bargeld. In der Folge gelang den Unbekannten die Flucht. Der Lübbecker wurde zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

