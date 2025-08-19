PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann wird Opfer eines Raubüberfalls

Lübbecke (ots)

(TB) In der Lübbecker Innenstadt wurde in den Morgenstunden des Samstags ein Lübbecker das Opfer eines Raubüberfalls.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ging der 33-Jährige gegen 01:40 Uhr entlang der Kapitelstraße. Hier erhielt er zunächst unvermittelt einen Schlag auf den Hinterkopf. Anschließend nahm er zwei Männer im Alter von circa 30 Jahren wahr, die ihm zudem Schläge ins Gesicht zufügten. Hierdurch erlitt er mindestens eine Platzwunde. Anschließend entwendeten die beiden Täter ihrem Opfer die Geldbörse samt Papieren und Bargeld. In der Folge gelang den Unbekannten die Flucht. Der Lübbecker wurde zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 11:09

    POL-MI: Traktor kollidiert mit Zustellfahrzeug

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Auf der Hedingsener Straße im Ortsteil Volmerdingsen stießen am Montagmittag ein Traktor sowie ein Zustellfahrzeug seitlich zusammen. Am Postwagen entstand erheblicher Sachschaden. Ein 52-jähriger Löhner befuhr gegen 14:40 Uhr mit einem Ford Transit die Hedingsener Straße in Richtung Wietel. In Höhe der Hausnummer 81 kam ihm ein Traktor entgegen, an dessen Steuer ein 74-Jähriger aus Bad ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:48

    POL-MI: Autoknacker machen seltene Beute

    Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum Donnerstag, 17.30 Uhr bis Freitag, 7.20 Uhr beim Aufbruch eines Kleintransporters an der Pionierstraße eine eher ungewöhnliche Beute gemacht. Demnach verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Innenraum des auf einem Parkplatz vor einem Baustoffhandel abgestellten Peugeot Boxer Kleintransporters. Aus dem Innenraum des einer Fachfirma für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren