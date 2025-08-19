Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte entwenden mehrere Reifensätze

Minden (ots)

(SN) Zum Diebstahl von mehreren bereiften Felgensätzen an Neuwagen ist es am Wochenende am Hahler Plaggenweg gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Dazu verschafften sich die Täter zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 8 Uhr Zutritt zu der umzäunten Stellfläche des betroffenen Autohauses und bockten Fahrzeuge der Marken Renault und Nissan mit Pflastersteinen auf. Anschließend demontierten sie an sieben Autos jeweils den kompletten Radsatz. An zwei weiteren Pkw fehlten vereinzelt die Räder.

Nach ihrer Tat flüchteten die Unbekannten vermutlich mit einem Transportfahrzeug samt der Beute vom Tatort und nutzten dazu einen Weg am benachbarten Sportplatz. Durch die Taten entstand beträchtlicher Sachschaden. So hielten die instabilen Steine teils nicht stand, die Autos kippten auf den Boden und nahmen Schaden.

Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

