PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte entwenden mehrere Reifensätze

POL-MI: Unbekannte entwenden mehrere Reifensätze
  • Bild-Infos
  • Download

Minden (ots)

(SN) Zum Diebstahl von mehreren bereiften Felgensätzen an Neuwagen ist es am Wochenende am Hahler Plaggenweg gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Dazu verschafften sich die Täter zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 8 Uhr Zutritt zu der umzäunten Stellfläche des betroffenen Autohauses und bockten Fahrzeuge der Marken Renault und Nissan mit Pflastersteinen auf. Anschließend demontierten sie an sieben Autos jeweils den kompletten Radsatz. An zwei weiteren Pkw fehlten vereinzelt die Räder.

Nach ihrer Tat flüchteten die Unbekannten vermutlich mit einem Transportfahrzeug samt der Beute vom Tatort und nutzten dazu einen Weg am benachbarten Sportplatz. Durch die Taten entstand beträchtlicher Sachschaden. So hielten die instabilen Steine teils nicht stand, die Autos kippten auf den Boden und nahmen Schaden.

Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:48

    POL-MI: Autoknacker machen seltene Beute

    Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum Donnerstag, 17.30 Uhr bis Freitag, 7.20 Uhr beim Aufbruch eines Kleintransporters an der Pionierstraße eine eher ungewöhnliche Beute gemacht. Demnach verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Innenraum des auf einem Parkplatz vor einem Baustoffhandel abgestellten Peugeot Boxer Kleintransporters. Aus dem Innenraum des einer Fachfirma für ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:01

    POL-MI: Unfallflucht und Faustschlag: Zeugen gesucht

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Am Dienstag, dem 15.07.2025 wurde gegen 23.40 Uhr ein vor dem Hotel Bosse an der Herforder Straße geparkter Tesla durch den Fahrer eines dunklen Fiat Punto beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nach Sichtung und Auswertung von Videoaufnahmen konnte durch die Ermittler festgestellt werden, dass der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:55

    POL-MI: Unfallflucht bei offenem Haftbefehl: Mann geht in Untersuchungshaft

    Lübbecke, Hüllhorst (ots) - (SN) Über einen Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht an der Rudolfstraße in Lübbecke erhielt die Polizei am Samstagabend um kurz nach 18 Uhr Kenntnis. So berichtete man den Beamten, dass ein Autofahrer zuvor vor einem Wohnhaus mit einem Zaun kollidiert sei. Trotz des deutlich sichtbaren Sachschadens entfernte sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren