Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Jahresdienstbesprechung des Einsatzbereich 2 der Feuerwehr Lennestadt

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am 04. Januar 2025 fand die Jahresdienstbesprechung des Einsatzbereichs 2 der Feuerwehr Lennestadt im Feuerwehrgerätehaus in Grevenbrück statt. Der Einsatzbereich 2 umfasst die Löschgruppen Bilstein und Grevenbrück und zählt aktuell 113 Kameradinnen und Kameraden.

Der Einsatzbereichsleiter, Christoph Schulte, begrüßte in seiner Ansprache die anwesenden Gäste, darunter den Leiter der Feuerwehr Markus Hamers, den Bürgermeister der Stadt Lennestadt Tobias Puspas, den Beigeordneten Karsten Schürheck sowie den Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung, Stefan Müller. Bürgermeister Tobias Puspas sprach in seinem Grußwort über die geplanten Investitionen der Stadt Lennestadt in die Feuerwehr und anstehende Maßnahmen in den kommenden Jahren. Puspas dankte den ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz. Der Leiter der Feuerwehr Markus Hamers ergänzte die Worte des Bürgermeisters und berichtete von einer Vielzahl von positiven Entwicklungen. Insbesondere hob er die fortschreitende Erneuerung des Fuhrparks und den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Meggen hervor. Zukünftig erhalten die Kameradinnen und Kameraden neue, hochmoderne Einsatzkleidung, speziell für Brandeinsätze und technischer Hilfeleistung. Für die Löschgruppe Bilstein steht in diesem Jahr ein neues Löschfahrzeug (LF) an, welches das bisherige Fahrzeuge ersetzt. Im Jahr 2024 haben die Löschgruppen Bilstein und Grevenbrück insgesamt 106 Einsätze absolviert. Besonders erfreulich ist die Arbeit der Jugendfeuerwehr, die mit 30 Jugendlichen, darunter 8 Mädchen, gut aufgestellt ist. Die Jugendlichen nahmen nicht nur an regelmäßigen Übungsdiensten teil, sondern besuchten auch die Berufsfeuerwehr Bochum sowie einen Freizeitpark. In Bonn absolvierten 4 Jugendliche die Leistungsspange, die höchste Auszeichnung in der Jugendfeuerwehr, und erreichten dabei großen Erfolg. Die Brandschutzerziehung spielte ebenfalls eine wichtige Rolle. So wurden unter anderem die Grundschule in Grevenbrück besucht. Zudem empfing die Feuerwehr die Lessing-Realschule mit dem naturwissenschaftlichen Kurs im Feuerwehrgerätehaus Grevenbrück. In diesem Jahr werden zudem die Kindergärten des Einsatzbereich besucht.

Im Rahmen der Jahresdienstbesprechung wurden zahlreiche Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz geehrt und befördert:

Neuaufnahmen in die Jugendfeuerwehr:

Moritz Vuktotic, Maximilian Bäcker, Lenny Haydn, Keanu Tigges, Aaron Köhler, Mattes Kleine, Justin Keller, Mia Emilia Brockhaus, Arthur Dechant, Lavin Ditta, Max Kaufmann

Übernahme in die Einsatzabteilung:

Maxim Brack (Quereinsteiger als Feuerwehrmannanwärter) und Florian Gerken (Übernahme aus der Jugendwehr als Feuerwehrmann)

Beförderungen:

Feuerwehrmann:

Robert Göhl

Oberfeuerwehrmann:

Jannik Rickelhoff, Jonas Rickelhoff, Jonas Kurzbach, Sven Vorderbrück

Hauptfeuerwehrmann:

Philip Lingemann

Unterbrandmeister:

Moritz Graf, Leon Klenz

Brandmeister:

Cedrik Schukte, Frederik Drüeke

Oberbrandmeister:

Chris Bäcker, Tim Witzmann

Übernahmen und Jubiläen:

Übernahme von der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop: Thorsten Steinberg

Übernahme in die Unterstützungsabteilung: Erich Hargarten, Friedhelm Brinker

Jubiläum 10 Jahre: Jonas Kurzbach

Jubiläum 35 Jahre: Philip Lingemann

Jubiläum 50 Jahre: Erich Hargarten, Thomas Heidschötter, Peter Sondermann

Jubiläum 60 Jahre: Gerhard Schäfer

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell