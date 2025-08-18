Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht und Faustschlag: Zeugen gesucht

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Am Dienstag, dem 15.07.2025 wurde gegen 23.40 Uhr ein vor dem Hotel Bosse an der Herforder Straße geparkter Tesla durch den Fahrer eines dunklen Fiat Punto beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Nach Sichtung und Auswertung von Videoaufnahmen konnte durch die Ermittler festgestellt werden, dass der Unfallverursacher kurz vor der Kollision in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer unbekannten männlichen Person verwickelt war. Den Erkenntnissen zufolge wurde der Mann im Verlauf eines kurzen Gesprächs vom späteren Unfallverursacher mittels eines Faustschlags zu Boden gebracht, bevor dieser sich schließlich entfernte.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der vermeintliche Geschädigte sowie die weibliche Begleitung des Fiat-Fahrers, werden gebeten sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

