PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 482 - Pkw prallt auf Traktor

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 482 - Pkw prallt auf Traktor
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Minden-Lübbecke (ots)

Am 16.08.2025, gegen 01:10 Uhr, kam es auf der B482 in Porta Westfalica zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 58-jährige Bückeburgerin mit ihrem Fiat die B 482 in Richtung Vennebeck, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Traktor auffuhr.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls kam es zu erheblichen Beschädigungen an beiden Fahrzeugen. Die Fiat-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Durch eine alarmierte Rettungswagenbesatzung wurde die Schwerverletzte umgehend in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Der 30-jährige Traktorfahrer aus dem Landkreis Rotenburg verblieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 482 vollgesperrt werden. Die Bergung der verunfallten Fahrzeuge erfolgte auch unter Einsatz eines Krahns und zog sich bis in die Morgenstunden hinein. Aufgrund von ausgetretenen Betriebsstoffen, wurde eine Sonderfirma aus Niedersachsen mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 14:07

    POL-MI: Auseinandersetzung am Augustaplatz: Mann leicht verletzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes wurde die Polizei am Donnerstagabend zum Brunnen am Augustaplatz gerufen. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte sich ein 35-jähriger Mann um kurz vor 21 Uhr an der genannten Örtlichkeit aufgehalten und war mit einer mehrköpfigen Personengruppe aneinandergeraten. Dabei sollen ihm mehrere Personen in Folge eines kurzen verbalen Streits Schläge und ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:44

    POL-MI: Motorradfahrer überschlägt sich auf Parkplatz

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Werre-Parks hat sich am Donnerstagabend ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzt. Den Erkenntnissen zufolge hatte der Bad Oeynhausener gegen 21.20 Uhr den Parkplatz "A3" befahren und war dabei aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einer Bordsteinbegrenzung kollidiert. Daraufhin hob der Biker mit dem Zweirad leicht ab und überschlug sich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren