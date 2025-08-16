Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 482 - Pkw prallt auf Traktor

Minden-Lübbecke (ots)

Am 16.08.2025, gegen 01:10 Uhr, kam es auf der B482 in Porta Westfalica zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 58-jährige Bückeburgerin mit ihrem Fiat die B 482 in Richtung Vennebeck, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Traktor auffuhr.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls kam es zu erheblichen Beschädigungen an beiden Fahrzeugen. Die Fiat-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Durch eine alarmierte Rettungswagenbesatzung wurde die Schwerverletzte umgehend in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Der 30-jährige Traktorfahrer aus dem Landkreis Rotenburg verblieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 482 vollgesperrt werden. Die Bergung der verunfallten Fahrzeuge erfolgte auch unter Einsatz eines Krahns und zog sich bis in die Morgenstunden hinein. Aufgrund von ausgetretenen Betriebsstoffen, wurde eine Sonderfirma aus Niedersachsen mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer (0571) 88660 zu melden.

