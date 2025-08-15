Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auseinandersetzung am Augustaplatz: Mann leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes wurde die Polizei am Donnerstagabend zum Brunnen am Augustaplatz gerufen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte sich ein 35-jähriger Mann um kurz vor 21 Uhr an der genannten Örtlichkeit aufgehalten und war mit einer mehrköpfigen Personengruppe aneinandergeraten. Dabei sollen ihm mehrere Personen in Folge eines kurzen verbalen Streits Schläge und Tritte versetzt haben. Anschließend verließen die Täter den Ort des Geschehens. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur ambulanten Behandlung ins örtliche Krankenhaus gebracht.

Die parallel veranlasste Fahndung der Polizei führte zum Antreffen eines mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligten Mannes (32). Seine Personalien wurden von den Beamten aufgenommen. Die Klärung der Hintergründe des Konfliktes ist genauso wie die Identifizierung der beteiligten Personen Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sich in der zu dieser Zeit noch gut besuchten Innenstadt aufhielten und denen die Auseinandersetzung selbst aufgefallen ist, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell