Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung

Bad Oeynhausen (ots)

Am Mittwoch kam es in der Straße "Krachts Kamp" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse waren gegen 14.10 Uhr zwei Männer (38, 47) vor einem Wohnhaus aneinandergeraten, in dessen Verlauf der Jüngere mit einer mutmaßlichen Stichwaffe auf seinen Kontrahenten einwirken wollte. Dies versuchte ein Angehöriger (20) des 47-jährigen zu verhindern und griff ein. Kurz darauf fuhr der mutmaßliche Angreifer aus dem Kreis Herford leicht verletzt mit einem Pkw davon und nahm Kontakt zur Polizei auf.

Die bereits zuvor entsandten Streifenwagenbesatzungen trafen an der Tatörtlichkeit schließlich auf die verletzten Geschädigten. Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Alle drei Personen erlitten bei dem Konflikt Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während zwei der Personen nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden, verblieb der ältere der beiden Bad Oeynhausener, unter anderem wegen einer Handverletzung, zunächst im Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind gegenwärtig noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

