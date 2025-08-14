PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung

Bad Oeynhausen (ots)

Am Mittwoch kam es in der Straße "Krachts Kamp" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse waren gegen 14.10 Uhr zwei Männer (38, 47) vor einem Wohnhaus aneinandergeraten, in dessen Verlauf der Jüngere mit einer mutmaßlichen Stichwaffe auf seinen Kontrahenten einwirken wollte. Dies versuchte ein Angehöriger (20) des 47-jährigen zu verhindern und griff ein. Kurz darauf fuhr der mutmaßliche Angreifer aus dem Kreis Herford leicht verletzt mit einem Pkw davon und nahm Kontakt zur Polizei auf.

Die bereits zuvor entsandten Streifenwagenbesatzungen trafen an der Tatörtlichkeit schließlich auf die verletzten Geschädigten. Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Alle drei Personen erlitten bei dem Konflikt Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während zwei der Personen nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden, verblieb der ältere der beiden Bad Oeynhausener, unter anderem wegen einer Handverletzung, zunächst im Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind gegenwärtig noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 14:05

    POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet in Polizeigewahrsam

    Minden (ots) - (DM) Am Mittwochabend erhielt die Polizeileitstelle Kenntnis von einer möglichen Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet Minden. Eine Streifenwagenbesatzung lokalisierte das beschriebene Fahrzeug auf der Lahder Straße in Höhe des Letelner Heidwegs und unterzog es einer Kontrolle. Während des Anhaltevorgangs streckte die 43-jährige Fahrzeugführerin laut Polizeibericht noch euphorisch beide Hände durch das ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:52

    POL-MI: Autofahrer (61) nach Unfall verstorben

    Minden (ots) - (SN) Der wie bereits berichtet bei einem Verkehrsunfall am Samstag lebensgefährlich verletzte Autofahrer (61) aus Hille ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte der Mann in einem VW von einem Feldweg kommend beabsichtigt, auf den Petershäger Weg einzufahren. Dabei kam es zum folgenschweren Zusammenstoß mit dem Mercedes eines Fahrers (37) aus Minden. ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:22

    POL-MI: Polizei nimmt 23-jährigen Lübbecker fest

    Lübbecke (ots) - (SN) Ein an der Westerbachstraße in einem Graben liegender PKW löste am Samstagmorgen in Lübbecke einen Polizeieinsatz aus. Weil sich der Unfallverursacher bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung nicht mehr am Unfallort befand, leiteten die Beamten diesbezüglich eine Fahndung ein. Hierbei konnte lediglich der vermeintliche Beifahrer (26) durch die Polizei angetroffen werden. Im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren