Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet in Polizeigewahrsam

Minden (ots)

(DM) Am Mittwochabend erhielt die Polizeileitstelle Kenntnis von einer möglichen Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet Minden. Eine Streifenwagenbesatzung lokalisierte das beschriebene Fahrzeug auf der Lahder Straße in Höhe des Letelner Heidwegs und unterzog es einer Kontrolle.

Während des Anhaltevorgangs streckte die 43-jährige Fahrzeugführerin laut Polizeibericht noch euphorisch beide Hände durch das geöffnete Cabriodach und machte eine jubelnde Geste. Diese Begeisterung legte sich aber mutmaßlich schnell, denn bei der anschließenden Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten einen vermeintlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den polizeilichen Verdacht.

Die Fahrerin verweigerte daraufhin jedoch die Mitfahrt zur Polizeiwache zur Entnahme einer Blutprobe. Ferner zeigte sich der Beifahrer der Frau ebenfalls nicht von seiner besten Seite und ging bedrohlich auf einen Polizeibeamten zu. Erst nach mehrfacher Aufforderung und dem Einschalten der Bodycam distanzierte er sich vom Einsatzgeschehen.

Im weiteren Verlauf zeigte sich die Beschuldigte zunehmend uneinsichtig und sprunghaft. Es kam zu Widerstandshandlungen und einem versuchten tätlichen Angriff: Unter anderem versuchte sie, einem Polizeibeamten einen Kopfstoß zu versetzen. Der Versuch blieb glücklicherweise erfolglos.

Die Frau wurde wegen ihres Verhaltens zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen, eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt. Nun muss sie mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

