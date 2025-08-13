PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Preußisch Oldendorf (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Blasheimer Straße / Am Alten Markt ist am Dienstagnachmittag ein E-Scooter-Fahrer aus Preußisch Oldendorf schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 47-jähriger Autofahrer gegen 15.40 Uhr mit einem Opel die Blasheimer Straße in Fahrtrichtung Weststraße. Zur gleichen Zeit war der 18-Jährige auf der Straße Am Alten Markt unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Blasheimer Straße abzubiegen.

Im genannten Einmündungsbereich kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der junge E-Scooter-Fahrer prallte zunächst gegen den Pkw und stürzte anschließend zu Boden.

Ein alarmierter Rettungswagen sowie ein Notarztwagen übernahmen die medizinische Erstversorgung vor Ort. Der 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt.

An dem E-Scooter entstand erheblicher Sachschaden, der Pkw des Lübbeckers wurde leicht beschädigt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 14:56

    POL-MI: Wonderland - Polizei zieht Bilanz nach Festival

    Stemwede (ots) - (SN) Das Geschehen rund um das diesjährige Musikfestival "Wonderland" hat für die Polizei wie in den vergangenen Jahren wieder viel Arbeit mit sich gebracht. So wurden unter anderem 59 Personen zu einer Blutprobe gebeten. Zudem stellte die Polizei über 1.000 Tempoverstöße rund um das Festivalgelände fest. Als Besonderheit wurde am frühen Freitagabend auf der Zuwegung zum Festivalgelände eine ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 15:02

    POL-MI: Spritdiebe am Werk

    Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an der Zähringerallee ihr Unwesen getrieben. Dazu verschafften sich die Diebe an zwei auf dem Schulgelände der Freiherr-von-Vincke-Schule stehenden Baggern Zugriff auf den sich im Tank befindlichen Dieselkraftstoff. Zudem zertrümmerten die Täter die Scheiben eines Baggers. So stellten die Geschädigten fest, dass aus den Kubota-Arbeitsfahrzeugen etwa 80 und 50 Liter Treibstoff fehlten. Die Taten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren