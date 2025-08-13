Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Preußisch Oldendorf (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Blasheimer Straße / Am Alten Markt ist am Dienstagnachmittag ein E-Scooter-Fahrer aus Preußisch Oldendorf schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 47-jähriger Autofahrer gegen 15.40 Uhr mit einem Opel die Blasheimer Straße in Fahrtrichtung Weststraße. Zur gleichen Zeit war der 18-Jährige auf der Straße Am Alten Markt unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Blasheimer Straße abzubiegen.

Im genannten Einmündungsbereich kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der junge E-Scooter-Fahrer prallte zunächst gegen den Pkw und stürzte anschließend zu Boden.

Ein alarmierter Rettungswagen sowie ein Notarztwagen übernahmen die medizinische Erstversorgung vor Ort. Der 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt.

An dem E-Scooter entstand erheblicher Sachschaden, der Pkw des Lübbeckers wurde leicht beschädigt.

