POL-HAM: Unfallflucht - VW beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei Gartenarbeiten geriet am Samstag, 12. April, gegen 13.10 Uhr eine Hecke in der Erlenfeldstraße in Brand - ein 53-jähriger Mann verletzte sich bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen, leicht. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm rückten mit mehreren Löschfahrzeugen an, löschten den Brand und verhinderten so ein ...

mehr