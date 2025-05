Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Tankstelleneinbruch gesucht

Borchen (ots)

(md) Unbekannte brachen am Montag, 12. Mai, gegen 01.44 Uhr eine Tankstelle in Borchen ein, stahlen Zigaretten und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel einem 32-jährigen Angestellten am Montagmorgen auf, als er gegen 06.15 Uhr seinen Dienst beginnen wollte. Die Videoaufzeichnung der Tankstelle zeigt zwei wahrscheinlich männliche Tatverdächtige, die mit einem Gullideckel die Tür des Gebäudes eingeworfen haben, bevor sie mit ihrer Beute, verpackt in Müllsäcken, in unbekannte Richtung flohen.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an der Örtlichkeit machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

