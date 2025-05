POL-PB: Alleinunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen

Bad Lippspringe (ots) - (md) Bei einem Alleinunfall mit seinem Trekkingrad zog sich am Montag, 13. Mai, ein 12-jähriger Junge Verletzungen zu. Der Junge war auf dem Weg zur Schule auf der Straße Am Jordanpark aus Richtung An der Böhke kommend in Fahrtrichtung des Jordanparks unterwegs. Auf dem Schotterweg, welcher unmittelbar an die Sackgasse der Straße anschließt, stürzte er aus ungeklärter Ursache. Eine Zeugin ...

