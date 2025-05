Polizei Paderborn

POL-PB: Busunfall am Südring in Paderborn

Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 12. Mai kam es gegen 13.29 Uhr an der Ecke Südring/Warburger Straße in Paderborn aufgrund eines internistischen Notfalls zu einem Busunfall.

Ein Linienbus befuhr am frühen Nachmittag den Südring in Fahrtrichtung Warburger Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er einen Poller und einen Stromkasten, rollte über den Grünstreifen und touchierte einen Mann, der zur Seite springen konnte. Schließlich kam der Bus in einer überdachten Haltestelle zum Stehen. Zeugen nahmen die hohe Geschwindigkeit des Fahrzeuges wahr. Der Fahrer sei über dem Steuer zusammengesunken, so dass die Polizei nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem internistischen Notfall als Unfallursache ausgeht. Der 58-jährige Busfahrer kam zur Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus, auch der Mann, der von dem Bus touchiert wurde, kam leichtverletzt zur Behandlung in die Klinik. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden.

Aufgrund der Reparaturarbeiten an dem Stromkasten wurde der Strom abgestellt, so dass mit vorübergehenden Ausfällen der Ampelanlage an der Örtlichkeit zu rechnen ist. Die Polizei ist für weitere Verkehrsmaßnahmen vor Ort.

