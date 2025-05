Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Diebstahl bei Segnungsgottesdienst

Hövelhof (ots)

(mh) Eine 62-jährige Frau hat am Montagmorgen, 12. Mai, in einer Kirche in Hövelhof versucht, Wertsachen von einem Gabentisch zu stehlen. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Vorfall.

Die Frau hatte in der Kirche an der Straße "Allee" einen Segnungsgottesdienst besucht. Beim Verlassen des Gebäudes ging sie gegen 11.00 Uhr an dem Gabentisch vorbei. Dort lagen Kommunionsgeschenke, die während des Gottesdienstes gesegnet worden waren. Laut einer Zeugin steckte sich die Frau eine Kette sowie eine Smartwatch ein und verließ die Kirche. Die Zeugin meldete den Vorfall weiteren Besuchern, welche die 62-Jährige daraufhin festhielten, und rief die Polizei. Die Kette und die Smartwatch konnten den Besitzern noch vor Ort zurückgegeben werden. Gegen die Tatverdächtige, die polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten ist, wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls gefertigt.

