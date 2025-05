Polizei Paderborn

POL-PB: Unfälle mit mehreren Leichtverletzten

Paderborn (ots)

(mh) Bei Verkehrsunfällen in Paderborn haben sich am vergangenen Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Am Freitag, 09. Mai, war ein Bus gegen 13.20 Uhr auf dem Heierswall in Richtung Gierswall unterwegs. An der Kreuzung mit der Detmolder Straße und der Heierstraße übersah der 35-jährige Fahrer wahrscheinlich eine rote Ampel. Dadurch stieß der Bus mit einem 70-jährigen Mann auf einem Pedelec zusammen, der aus der Heierstraße kommend in Richtung Detmolder Straße fuhr und die Kreuzung über eine dortige Fußgängerampel überqueren wollte. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

Ein Motorradfahrer zog sich am Samstag, 10. Mai, bei einem Unfall mit einem Auto leichte Verletzungen zu. Der 61-jähriger Fahrer eines VW Passat war gegen 09.45 Uhr auf der Karl-Schurz-Straße in Richtung Benhauser Straße unterwegs. Als er nach links auf den Parkplatz eines Blumengeschäfts abbiegen wollte, übersah er wahrscheinlich den entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer, der mit einer Suzuki in Richtung Friedrich-List-Straße fuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Bei einem Alleinunfall auf dem Tegelweg hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. Mai, eine 43-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen und zudem zwei Autos beschädigt. Die Frau war gegen 00.30 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Rolandsweg unterwegs. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen dort geparkten Mitsubishi Colt sowie gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten VW Polo und stürzte zu Boden. Ein Zeuge rief die Polizei und den Rettungsdienst. Durch einen freiwillig durchgeführten Test ergab sich vor Ort der Verdacht, dass die Frau das Fahrrad unter Einfluss von Alkohol gefahren hatte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.100 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell