Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Hövelhof (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 07. Mai, 17.30 Uhr, und Sonntag, 11. Mai, 17.45 Uhr, in zwei Einfamilienhäuser in Hövelhof eingebrochen. Betroffen waren die Geschwister-Scholl-Straße und die Staumühler Straße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Staumühler Straße beschädigte der Täter bereits am Mittwoch, 07. Mai, ein Fenster, um in das Haus zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Da sich die Besitzer zu der Zeit im Urlaub befanden, entdeckten Nachbarn den Einbruch erst am Sonntag, 11. Mai.

An der Geschwister-Scholl-Straße brach der Täter über die Terrassentür in den Wohnraum ein. Auch dort befanden sich die Besitzer zur Tatzeit im Urlaub. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss abermals in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Tipps zum Schutz vor Einbrüchen während eines Urlaubs hat die Polizei auf ihrer Homepage bereitgestellt, die über folgenden Link erreichbar ist: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell