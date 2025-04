Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag missachtete ein 87-Jähriger bei Riedlingen die Vorfahrt eines Autofahrers.

Um 9.42 Uhr war der 87-Jährige mit seinem Pedelec bei Riedlingen unterwegs. Er befuhr einen Verbindungsweg von Daugendorf nach Bechingen. An der Einmündung bog er nach rechts auf die K7545 (Ehinger Straße) in Richtung Bechingen ab. Von links kam ein 72-Jähriger mit einem Skoda. Der hatte Vorfahrt. Der Senior prallt mit seinem Pedelec in die rechte Seite des Pkw und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

