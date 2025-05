Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Einbrüche am vergangenen Wochenende

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter verübten zwischen Donnerstag, 08. Mai, 14.00 Uhr, und Sonntag, 11. Mai, 17.00 Uhr, mehrere Einbrüche im Paderborner Stadtgebiet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

In der Robert-Schumann-Straße betrat der unbekannte Täter in dem genannten Zeitraum zunächst ein Mehrfamilienhaus und drang dann gewaltsam in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und floh im Anschluss in unbekannte Richtung.

Nicht über einen Versuch hinaus kam ein Einbruch in der Mälzerstraße. Der Täter ging in dem dortigen Mehrfamilienhaus zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Samstag, 10. Mai, 07.35 Uhr, eine Kellertür an, konnte diese jedoch nicht öffnen. In der Bielefelder Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus betraten der oder die Täter das Mehrfamilienhaus am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 19.00 Uhr. Sie drangen gewaltsam in eine Wohnung im obersten Stock ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und verließen das Gebäude im Anschluss in unbekannte Richtung.

Im Schlosspark in Paderborn-Schloß Neuhaus brach ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 09. Mai, 22.00 Uhr, und Samstag, 08.30 Uhr, einen Kühlwagen auf, der vor dem Haupteingang des Bürgerhauses stand. Er entwendete mehrere Getränkekisten und floh im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu den Einbrüchen sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben könne, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

