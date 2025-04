POL Schwaben Nord: Polizeikontrollen in laufender Motorradsaison

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntagabend (27.04.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen bzw. 51-jährigen Autofahrer. Der 51-Jährige flüchtete zunächst. Die Polizei identifizierte ihn im Nachgang. Gegen 19.30 Uhr fuhr der 51-jährige Autofahrer die Rosenaustraße in Richtung Osten. Als er in die Schlettererstraße abbiegen wollte, übersah er offenbar den ihm entgegenkommenden ...

