POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Autofahrer flüchtet

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Sonntag (27.04.2025) verletzte ein bislang unbekannter Hund einen 58-Jährigen vor einem Kiosk in der Friedberger Straße. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 08.30 Uhr ging der 58-Jährige an dem Schäferhund und dessen Besitzer vorbei. Hierbei biss der Hund dem 58-Jährigen in den Arm. Der bislang unbekannte Hundehalter ...

