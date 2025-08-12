Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Spritdiebe am Werk

Minden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an der Zähringerallee ihr Unwesen getrieben.

Dazu verschafften sich die Diebe an zwei auf dem Schulgelände der Freiherr-von-Vincke-Schule stehenden Baggern Zugriff auf den sich im Tank befindlichen Dieselkraftstoff. Zudem zertrümmerten die Täter die Scheiben eines Baggers.

So stellten die Geschädigten fest, dass aus den Kubota-Arbeitsfahrzeugen etwa 80 und 50 Liter Treibstoff fehlten. Die Taten dürften sich den ersten Ermittlungen zufolge am vergangenen Freitag zwischen 16 und 20.30 Uhr ereignet haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell