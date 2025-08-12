Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision: Radfahrer schleudert über Gartenzaun hinweg

Lübbecke (ots)

(SN) Zu einem Alleinunfall eines Radfahrers wurden die Polizei am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr an den Kreuzungsbereich Maschweg / Rahdener Straße / Industriestraße gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge war kurz zuvor ein 18 Jahre alter Radfahrer auf der Rahdener Straße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs und überquerte bei Grünlicht auf seinem Gefährt die westlich gelegene Fußgängerampel. Anschließend verlor der Lübbecker auf seinem Trekkingrad die Kontrolle und prallte frontal gegen einen sich am Gehweg befindlichen hölzernen Begrenzungszaun. Hierbei schleuderte der 18-Jährige über den Zaun hinweg und kam in einem Vorgarten zum Liegen. Wegen der erlittenen leichten Verletzungen kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung um den jungen Mann und brachte ihn ins örtliche Krankenhaus.

