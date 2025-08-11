Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Aufbruchsdelikte an Fahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise

Minden (ots)

(DM) In der Nacht zu Samstag kam es im Stadtgebiet von Minden zu mehreren Aufbrüchen beziehungsweise Aufbruchsversuchen an geparkten Fahrzeugen.

Gegen 1:20 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter in der Friedrich-Wilhelm-Straße auf das Fahrzeug eines 55-jährigen Mannes aus Bad Harzburg zuzugreifen. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt schlafend in seinem Lkw und bemerkte die Tat. Als er die Täter ansprach, flüchteten diese mit einem Pkw in stadtauswärtige Richtung.

Zwischen 1:00 Uhr und kurz nach 4:00 Uhr schlugen Unbekannte in der Lindenstraße die Scheibe der Fahrerseite eines roten Coupés ein. Aus dem Wagen eines 21-jährigen Bad Oeynhauseners entwendeten die Täter eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten.

Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 21:45 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe einer grauen Kombilimousine ein, die in der Blumenstraße geparkt war. Der 25-jährige Halter aus Minden stellte nach ersten Erkenntnissen keine entwendeten Gegenstände fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell