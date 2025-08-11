Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstständig gemacht: Auto rollt in Mittellandkanal

Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Kenntnis über einen in den Mittellandkanal gerollten Pkw erhielt die Polizei am Donnerstagabend und rückte daraufhin nach Preußisch Oldendorf-Getmold aus.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein Heranwachsender aus Preußisch Oldendorf seinen Audi gegen 19.45 Uhr auf einem nördlich des Kanals gelegenen Wendeplatz in Höhe des Hafens abgestellt und daraufhin das Auto verlassen. Anschließend verselbstständige sich der offenbar nicht gegen Wegrollen gesicherte, unbesetzte Pkw und geriet über die Rampe einer Slip-Anlage hinab ins Wasser des Mittellandkanals.

Da es sich bei dem Fahrzeug allerdings nicht um ein Amphibienfahrzeug handelte, kümmerten sich Kräfte der verständigten Feuerwehr um den Wagen und zogen diesen mit einer Seilwinde schließlich aus dem Wasser heraus zurück auf festen Grund.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell