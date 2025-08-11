Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto wird von Museumsbahn erfasst

Rahden (ots)

(SN) Bei einer Kollision mit der "Museums-Eisenbahn Rahden-Uchte" hatte eine 74 Jahre alte Autofahrerin am Sonntag einen offenbar guten Schutzengel. Der Unfall ereignete sich am Vormittag gegen 11.05 Uhr an dem Bahnübergang Nuttelner Damm.

Die Frau war den Erkenntnissen zufolge aus Rahden kommend auf dem Nuttelner Damm unterwegs gewesen, als sie laut Polizei beim Überqueren der mit Andreaskreuzen beschilderten Gleise von der in Richtung Lavelsloh fahrenden Museumsbahn erfasst wurde. Der Zugführer (22) konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Toyota der Rahdenerin um 180 Grad herum in einen Graben.

Eine RTW-Besatzung kümmerte sich um die Frau, die glücklicherweise körperlich unversehrt blieb. Auch der Zugführer und die 14 Fahrgäste in der Eisenbahn, darunter drei Kinder, nahmen keinen körperlichen Schaden.

Der schwer in Mitleidenschaft gezogene Toyota wurde abgeschleppt. Die Museumseisenbahn befand sich nach dem Unfall in einem fahrtüchtigen Zustand und konnte die Örtlichkeit eigenständig verlassen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und eine Notfallmanagerin der Bahn am Einsatzgeschehen beteiligt. Warum genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist gegenwärtig Bestandteil der Ermittlungen.

