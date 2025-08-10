Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer (61) wird lebensgefährlich verletzt

Minden (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist ein Pkw-Fahrer auf dem Petershäger Weg in Minden lebensgefährlich verletzt worden. Der 61-jährige Hiller befuhr um 16.30 Uhr mit seinem VW Tiguan den Feldweg im Ortsteil Kutenhausen in Fahrtrichtung Stemmer. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Petershäger Weg/ Feldweg übersah der 61-jährige Autofahrer nach den ersten Ermittlungen zufolge den bevorrechtigten 37-jährigen Mindener, der mit seinem Mercedes Benz den Petershäger Weg befuhr. Durch den starken Zusammenstoß schleuderte der Pkw VW Tiguan in ein angrenzendes Maisfeld. Der VW-Fahrer erlitt durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Ein alarmierter Notarzt sowie eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn unter intensivmedizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden und wurden durch die Polizei sichergestellt. Während der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld musste die Örtlichkeit bis 21 Uhr vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell