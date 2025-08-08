Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ein Verletzter nach Kollision auf der Karlstraße

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

(SN) Wegen eines Autounfalls wurden die Beamten am Donnerstagmorgen um kurz vor acht Uhr zur Karlstraße gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 50 Jahre alter Mann aus Bad Salzuflen in einem VW Crafter die Karlstraße in Fahrtrichtung der B 482 befahren. Als er wenige Hundert Meter nach der Kreuzung Hans-Böckler-Straße / Potsdamer Straße aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Innenstadt fahrenden BMW eines Fahrers (59) aus Löhne. Dessen Pkw schleuderte schließlich durch die Wucht der Kollision auf einen angrenzenden Grünstreifen. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wollte sich selber in ärztliche Behandlung begeben. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Zum Abtransport der Fahrzeuge musste die Karlstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell